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Иркутск Сегодня

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Иркутян приглашают на фестиваль в честь Дня Байкала

6 сентября в Иркутской области отметят День озера Байкал. Ключевой повод — 30-летие включения Байкала в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

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