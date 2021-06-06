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Мо Фарах прокомментировал неудачную попытку выполнить олимпийский норматив

Мо Фарах прокомментировал неудачную попытку выполнить олимпийский норматив

Четырехкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара прокомментировал то, что не смог во время выступления на Кубке Европы в Бирмингеме (Великобритания) выполнить норматив для участия в Олимпийских играх в Токио в беге на дистанции 10 000 метров.

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