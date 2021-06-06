Мо Фарах прокомментировал неудачную попытку выполнить олимпийский норматив

Четырехкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара прокомментировал то, что не смог во время выступления на Кубке Европы в Бирмингеме (Великобритания) выполнить норматив для участия в Олимпийских играх в Токио в беге на дистанции 10 000 метров.