Происшествия

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Водитель большегруза поблагодарил полицейских за своевременно оказанную помощь на дороге в Иркутской области

Сотрудники ДПС в Эхирит-Булагатском районе в ходе патрулирования на 63 километре автодороги Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалова заметили на проезжей части грузовой автомобиль.

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