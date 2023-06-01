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Дебют российского бойца ММА Шары Буллета в UFC отложили из-за мельдония

Дебют российского бойца ММА Шары Буллета в UFC отложили из-за мельдония

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, до сих пор не провел ни одного боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) из-за положительных допинг-проб на мельдоний, сообщает "Спорт-Экспресс".

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