Дебют российского бойца ММА Шары Буллета в UFC отложили из-за мельдония

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, до сих пор не провел ни одного боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) из-за положительных допинг-проб на мельдоний, сообщает "Спорт-Экспресс".