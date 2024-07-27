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Царьград

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Лавров публично пропесочил Шольца: "Напомнить, чем он известен?"

Лавров публично пропесочил Шольца: "Напомнить, чем он известен?"

Глава МИД России констатировал, что Шольц известен простенькими идеями и простодушными заявлениямиНедавно канцлер ФРГ намекнул, что откажется от идеи разместить американские ракеты, если Россия завершит спецоперацию.

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