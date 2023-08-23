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«World Athletics сама себя так унижает – это ее дело, пусть продолжает». Колобков о списке 40 влиятельных легкоатлеток без россиянок

Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) представила список «40 самых влиятельных легкоатлеток мира».

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