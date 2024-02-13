В Кургане стартовала реконструкция индустриального парка «Русич»

В Кургане на территории бывшего завода колесных тягачей губернатор региона Вадим Шумков и представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров дали старт реконструкции основного корпуса индустриального парка «Русич».
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