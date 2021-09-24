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Для чего Эрдоган решил "аннексировать" Крым накануне встречи с Путиным в Сочи

Для чего Эрдоган решил "аннексировать" Крым накануне встречи с Путиным в Сочи

Журналист Пётр Акопов — о призрачной надежде главы Турции сохранить сирийский Идлиб с боевиками. Фото © ТАСС / EPA / YVES HERMAN / POOL В отношениях России и Турции опять искрит? Сначала МИД Турции заявил, что не считает законными выборы в Госдуму России на территории Крыма, потом, выступая на Генассамблее ООН, турецкий президент Эрдоган заявил о том, что "придаёт значение защите территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаём".

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Rustam Kuchkarov
У турков не получилось присоединение Крыма в 2014 году, когда крымчане стояли перед выбором: 1. Остаться в Украине, 2. Стать самостоятельным государством, 3. Войти в состав Турции, 4. Войти в состав России. Турки продолжают интриги, не теряя надежды, отсюда и такие заявления.

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