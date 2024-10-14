Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Renault представила электромобиль стоимостью ниже 35 000 евро

Renault представила электромобиль стоимостью ниже 35 000 евро

Компания Renault SA представила компактный электромобиль R4 E-Tech, призванный помочь автопроизводителю повысить конкурентные преимущества перед бюджетными предложениями китайских производителей во главе с BYD, пишет Bloomberg.

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