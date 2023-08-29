Россия сыграет с Египтом, победа Андреевой и поражение Кудерметовой на US Open, Винисиус выбыл на 6 недель, премии игрокам «Зенита», голодовка матери Рубиалеса, ЦСКА и «Фиксики» и другие новости
1. Сборная России по футболу сыграет с олимпийской командой Египта 7 и 11 сентября.
Россия проведет два товарищеских матча в сентябре.
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Российская фигуристка Алина Горбачёва пропала в Москве, сообщается в фан-клубе спортсменки.
«Вчера в семь часов вечера пропала Алина. Вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви.
Зашла в парк на набережной в 19:08 и дальше по камерам не зафиксирована. Адрес последней фиксации на камере: Волоколамское ш., вл. 67.
Если у вас есть какая-то информация по поводу этого, то пишите к нам в бот — @TeamGorbacheva_Official_bot. Надеемся на вашу помощь», — сообщается в телеграм-канале команды поддержки Горбачёвой.
На чемпионате России — 2023 среди юниоров Алина Горбачёва заняла первое место. В соревнованиях взрослых фигуристов спортсменка стала девятой. В июле Горбачёвой исполнилось 16 лет.
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