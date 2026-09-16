"По-другому воспринимать начинают органы". Миллиардер Владимир Воронин признался, что расстроился после попадания в мировой рейтинг Forbes

50-летний миллиардер Владимир Воронин заявил, что его огорчило попадание в список богатейших бизнесменов мира Forbes.
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