Copper Nears Record High As Shanghai Inventories Tumble, Fueling Scarcity Fears Copper has almost retraced the selloff sparked earlier this month, following Reuters' report that the White House's "copper tariff plan stalls amid affordability concerns.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым