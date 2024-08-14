🇺🇦💥☠️ Высоко летим, далеко глядим P.S. Наши парни прислали видео сброса ВОГ по двум "уставшим" украинским боевикам, которые отправились на вечный отдых к бандере.
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🇺🇦💥☠️ Высоко летим, далеко глядим P.S. Наши парни прислали видео сброса ВОГ по двум "уставшим" украинским боевикам, которые отправились на вечный отдых к бандере.
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