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Экс-судья Майер о судействе на ЧМ: «Тюрпен – настоящий Бастер Китон, никогда не улыбается, всегда спокоен. Он умеет судить, как и Летексье, которого раскритиковали после матча Аргентина – Египет»

Экс-судья ФИФА Урс Майер дал оценку судейству на ЧМ-2026, записав видео по ходу матча Англия – Норвегия в 1/4 финала (2:1).

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