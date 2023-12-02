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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джамала Хилла арестовали за избиение брата (TMZ Sports)

Об этом сообщает TMZ Sports. 27 ноября полиция Мичигана арестовала Джамала Хилла и поместила под стражу в тюрьме округа Кент, но отпустила бойца в тот же день.

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