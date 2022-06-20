«Многие самолеты не могут подняться в воздух»: Счетная палата США опубликовала отчет о состоянии авиации ВВС и ВМС

В апреле 2022 года председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам Дональд Норкросс озвучил планы американских военно-воздушных сил по выводу из эксплуатации 646 самолетов в течение следующих пяти лет.
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