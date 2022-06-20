Военное обозрение

3 027 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    Печально но мы на их костях еще потанцуем недолго вам осталось жить на этом свете.В администрации С...
  • Ольга Ковальчук
    Батька всё,как дойную корову,сосет Россию,а от него толку и помощи никакой,лишь пустые заверения в дружбе.Россия передаст Б...
  • Mikhail Stepanov
    Чмо хохложопое, кого успокоить или обнадежить хочешь?Начальник ГУР Укр...

«Многие самолеты не могут подняться в воздух»: Счетная палата США опубликовала отчет о состоянии авиации ВВС и ВМС

«Многие самолеты не могут подняться в воздух»: Счетная палата США опубликовала отчет о состоянии авиации ВВС и ВМС

В апреле 2022 года председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам Дональд Норкросс озвучил планы американских военно-воздушных сил по выводу из эксплуатации 646 самолетов в течение следующих пяти лет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх