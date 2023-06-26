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Кайри Ирвинг пожертвовал деньги на восстановление домов в секторе Газа

Кайри Ирвинг пожертвовал деньги на восстановление домов в секторе Газа

Звездный разыгрывающий «Далласа» сделал два непубличных пожертвования. Кайри выделил 25 000 долларов для акции по сбору средств на восстановление домов в секторе Газа.

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