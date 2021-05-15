Ученые объяснили, в каких семьях появляются близнецы

Сколько таких и кто "отвечает" за то, что в семье вдруг появляется двойное пополнение? Профессор генетики и психологии, директор Международной лаборатории междисциплинарных исследований индивидуальных различий в обучении (Голдсмитс, Университет Лондона) Юлия Ковас, которая много лет занимается изучением близнецов, ответила так: "Примерно одна треть всех близнецов - монозиготные (получившиеся в результате деления одной оплодотворенной яйцеклетки), еще одна треть - дизиготные однополые (так называемые двойняшки одного пола - либо два мальчика, либо две девочки) и еще столько же - дизиготные разнополые (когда в семье рождаются сразу и мальчик, и девочка).