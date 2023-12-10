Лихославльские учителя обсудили грамотность младших школьников

29 ноября на базе средней школы №2 г. Лихославля состоялось окружное методическое объединение учителей начальных классов по теме «Система работы учителя по формированию функциональной грамотности младших школьников».
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