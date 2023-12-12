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Казахстан поможет России обойти западный "потолок" цен на нефть — почему только сейчас?

Казахстан поможет России обойти западный "потолок" цен на нефть — почему только сейчас?

Политика Игоря Таланцева Незаметно прошла новость о том, что Казахстан третьего дня одобрил прекращение декларирования поставок нефти из России.

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Комментарии
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Александр Салтановский
А я бы вот не сильно обольщался по поводу токАева, тот ещё овощ и получить от него нож в спину вероятность процентов так на 80-90!
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8 час.
Виктор Гайдуков
Страна не может развиваться в изоляции, для развития нужна торголя, и все производить не сможет ни одна страна. Для развития производства любых товаров нужен спрос, то есть потребитель и чем больше потребление тем ниже себестоимость товара. А в России маловата численность населения, что бы произ водить все, да и продавать большое количество товара некому. Все просто. Возьмите любое хозяйство, будь то завод, колхоз, фермер или крестьянское подворье смогут-ли они существовать сами по себе, ничего не продавая и ничего не покупая? Нет конечно. Так и государство.
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7 час.
pobeditel Терещенко
У меня вопрос к автору статьи ; вся нефтедобыча в Казахстане это иностранные компании в основном англосаксы и ведь понятно что они ведут отчётность по добыче нефти , так что отследить какое количество нефти Казахстанской без особого труда можно просчитать . Да и так можно просчитать какая может быть добыча нефти у Казахстана, так что возможен один вариант прекратить свою добычу скрыв этот момент и уже под брендом Казахстан продавать Российскую но опять нефтекомпании  англосакские. По поводу Индии а они и не скрывают сколько нефти закупают из России в том числе то что как бы смешивают с нефтью из других стран это так для словца . Не хотите нефть из как бы Индии (нефтепродукты)то вообще ни чего не получите или по завышенным ценам а как мы знаем в мире правит капитализм хочется получить наивысшую выгоду купив подешевле и продать подороже.
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6 час.

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