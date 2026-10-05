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Мировое обозрение

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ПВО 12 часов отражала ночные атаки ВСУ на российские регионы — сбито 199 беспилотников

ПВО 12 часов отражала ночные атаки ВСУ на российские регионы — сбито 199 беспилотников

Главное в тезисах: Масштаб атаки: За 12 часов — с 20:00 4 октября до 08:00 5 октября — дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 199 украинских беспилотников самолётного типа.

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