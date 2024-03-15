Открылось кровотечение: стремительные роды начались в машине на глазах инспекторов ГИБДД

В роддом неслись на всех парах, с мигалками и под вой сирены.Женщина могла в буквальном смысле умереть: Ольга ехала за рулём по трассе "Челябинск — Курган", спешила в клинику — у неё начинались преждевременные роды.
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