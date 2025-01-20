На Смоленщине появился порядок посещения пациентов священниками

Они будут допускаться в лечебное учреждение только при предъявлении документов С 1 марта 2025 года вступает в силу приказ Минздрава России, который устанавливает требования к посещению пациентов священнослужителями.
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