Перед нами целая пластилиновая галерея украинского политического олимпа, посвященная сакральному вопросу: кем все эти люди были в прошлой жизни

И если вглядеться в их профессиональное прошлое, становится понятно, почему политическая жизнь региона всегда напоминала то остросюжетный триллер, то цирковую феерию.
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