Театр абсурда
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Театр абсурда

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Перед нами целая пластилиновая галерея украинского политического олимпа, посвященная сакральному вопросу: кем все эти люди были в прошлой жизни

Перед нами целая пластилиновая галерея украинского политического олимпа, посвященная сакральному вопросу: кем все эти люди были в прошлой жизни

 И если вглядеться в их профессиональное прошлое, становится понятно, почему политическая жизнь региона всегда напоминала то остросюжетный триллер, то цирковую феерию.

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