На Сахалине завершили ремонт моста через реку Новоселку

В Томаринском районе завершились основные работы по ремонту моста через реку Новоселку. Сооружение расположено на 124-м километре региональной трассы Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
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