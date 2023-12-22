Разрешение на смену пола у детей выдадут по новым правилам

В июле Президент подписал закон о запрете операций по смене пола. Но для маленьких пациентов сделали исключение: если у детей есть врожденные аномалии или генетические заболевания, связанные с нарушением формирования половых органов, им окажут помощь.
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