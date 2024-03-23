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Белый дом: Украина не имеет отношения к теракту в "Крокус Сити Холле"

Белый дом: Украина не имеет отношения к теракту в "Крокус Сити Холле"

Власти Украины не имеют отношения к теракту в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". С таким утверждением выступила глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, сообщает Reuters.

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