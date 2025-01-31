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«Наши все равно победят. Вот увидите!» Советские женщины громили нацистов: как они повлияли на ход Великой Отечественной

«Наши все равно победят. Вот увидите!» Советские женщины громили нацистов: как они повлияли на ход Великой Отечественной

Великая Отечественная была народной войной. С июня 1941 года с фашистской Германией и ее союзниками сражалась не Красная армия и не Коммунистическая партия СССР, а весь советский народ, потому что в случае поражения его ждало полное истребление или, в лучшем случае, рабство.

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