«Наши все равно победят. Вот увидите!» Советские женщины громили нацистов: как они повлияли на ход Великой Отечественной

Великая Отечественная была народной войной. С июня 1941 года с фашистской Германией и ее союзниками сражалась не Красная армия и не Коммунистическая партия СССР, а весь советский народ, потому что в случае поражения его ждало полное истребление или, в лучшем случае, рабство.