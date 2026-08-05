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Татар-информ

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Угроза атаки БПЛА на шесть городов Татарстана отменена

Угроза атаки БПЛА на шесть городов Татарстана отменена

Отменена угроза атаки БПЛА на шесть городов Татарстана. Об этом сообщает РСЧС. «Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск, Елабуга, Набережные Челны, Альметьевск, Лениногорск, Бугульма ОТМЕНЕНА», – говорится в сообщении.

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