Новую тактику "многоходовки" у телефонных мошенников вычислили мобильные операторы

Телефонные мошенники разработали новый способ обмана граждан, используя технику прерванного звонка. Схема злоумышленников заключается в установлении многократного контакта с потенциальной жертвой, чтобы вызвать максимальное доверие, рассказал директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук, его слова в пятницу, 11 апреля, РИА Новости.
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