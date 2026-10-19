Россия тратит на иноагентов гигантские суммы и будет тратить ещё больше. А те припеваючи живут в Израиле и прочих странах, продолжают поливать грязью нашу страну и выдавать оголтелую русофобию за "творчество".
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