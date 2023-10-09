Фестиваль осени в Уссурийске удивит выставкой автомобилей JAC Motors из Китая

Сезонный гастрономический праздник "Фестиваль осени" (0+) пройдет в Уссурийске. Помимо фудкорта, ярмарки и мастер-классов от ведущих шеф-поваров Приморья, участников и гостей фестиваля ждет сюрприз — компания "Успех-Авто" устраивает выставку китайских высокотехнологичных автомобилей.
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