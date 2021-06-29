Южный Федеральный

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Глава ВОЗ призвал мир готовится к новым пандемиям

Глава ВОЗ призвал мир готовится к новым пандемиям

Мировое сообщество должно принять во внимание уроки нынешней пандемии коронавируса и подготовиться к новым эпидемиям и пандемиям заявил в понедельник, 28 июня, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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