Глава ВОЗ призвал мир готовится к новым пандемиям

Мировое сообщество должно принять во внимание уроки нынешней пандемии коронавируса и подготовиться к новым эпидемиям и пандемиям заявил в понедельник, 28 июня, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.