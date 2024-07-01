Освежись! 10 лучших рецептов безалкогольных коктейлей для лета

Лето — самая беззаботная, яркая и солнечная пора года. Это время, когда дети отдыхают на каникулах, взрослые едут в отпуск, все ходят на море и даже не думают о работе… И, пожалуй, единственным минусом лета является сильная жара.
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