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Президент Грузии наградила игроков национальной сборной орденом Почета за выход в 1/8 финала Евро-2024

Президент Грузии наградила игроков национальной сборной орденом Почета за выход в 1/8 финала Евро-2024

Сборная Грузии получила высокую оценку за выступление на чемпионате Европы 2024 года. Президент страны Саломе Зурабишвили наградила ее участников, тренеров и представителей Федерации футбола орденом Почета за выход в 1/8 финала.

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