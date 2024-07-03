Президент Грузии наградила игроков национальной сборной орденом Почета за выход в 1/8 финала Евро-2024

Сборная Грузии получила высокую оценку за выступление на чемпионате Европы 2024 года. Президент страны Саломе Зурабишвили наградила ее участников, тренеров и представителей Федерации футбола орденом Почета за выход в 1/8 финала.
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