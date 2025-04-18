Моряков: письма от злоумышленников могут содержать исполняемые файлы

Мошенники начали использовать электронную почту для совершения преступлений. Одним из признаков вредоносного письма являются отправления с подозрительными форматами во вложении, например zip, rar, doc, xls и exe.
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