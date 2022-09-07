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Песков сообщил о переносе на час начала пленарного заседания Восточного экономического форума

Песков сообщил о переносе на час начала пленарного заседания Восточного экономического форума

Начало пленарной сессии Восточного экономического форума, которое было запланировано на 8 утра по времени Москвы, пришлось перенести на час из-за затянувшихся переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна.

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