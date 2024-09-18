Ещё два: продолжается разгребание авгиевых конюшен в Минобороны. Офицеры военного представительства Минобороны РФ Иван Популовский и Григорий Зорин подозреваются в получении взяток в особо крупном размере, сообщил СК РФ.
"Радоваться или ужасаться тому, что такие новости стали рутиной?"
Комментарии
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Валерий Евстафьев
Общество не рыба, гниёт строго одновременно.
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15 час.
Сергей Трофимов
все это ворье только расстреливать и конфискация всего всего у них и их родственников
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14 час.
САША ЛЕПАЕВ
у них здесь конфисковать почти что нечего все наворованное за бугром. здесь тоже не мало но все там.
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14 час.
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