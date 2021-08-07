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В Китае наказали виновников новой вспышки коронавируса: полетели головы

В Китае наказали виновников новой вспышки коронавируса: полетели головы

Добившийся огромных успехов в борьбе с пандемией COVID-19 Китай столкнулся с новой вспышкой коронавируса, в которой обвинили не только высокозаразный вариант Дельта, но и нерадивых чиновников, по чьей вине в обороне от вируса возникли бреши.

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