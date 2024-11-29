Врач объяснила, как побороть зависимость от капель для носа

Надо отказаться от сосудосуживающих препаратов «Подсесть» на капли для носа легко, но как избавиться от зависимости? Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-отоларинголог сети «Клиника Фомина» Светлана Марнова.
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