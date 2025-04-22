Hyundai регистрирует товарные знаки в России, рассматривая возврат на рынок

Hyundai, южнокорейский производитель автомобилей, который прекратил производство и продажи в России, зарегистрировал в Роспатенте более четырех торговых знаков, как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные базы ведомства.
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