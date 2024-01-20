Трамп считает, что Хейли не сможет иметь дело с лидерами РФ, КНДР и Китая

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал кандидата в президенты страны от Республиканской партии Никки Хейли за недостаточную жесткость и проницательность, по его мнению, она не будет выбрана вице-президентом США, поскольку "не сможет иметь дело" с президентом РФ Владимиром Путиным, лидером КНДР Ким Чен Ыном и председателем КНР Си Цзиньпином.