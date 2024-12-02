Пневмония и кашель: в России резко выросла заболеваемость микоплазменной инфекцией

Опасность в том, что отсутствуют выраженные симптомы. 123RF/legion-media.ruЗа последний год заболеваемость микоплазменной пневмонией резко выросла — с октября по декабрь 2023 года частота выявления такой инфекции у пациентов составляла 4,9 процента, в этом году (без учета декабря) показатель составил уже 19,6 процента.