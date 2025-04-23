❗️В горах Крыма обнаружили погибшего мужчину Как сообщает МЧС региона, 43-летний житель Симферопольского района отправился в Большой каньон ещё 21 апреля.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️В горах Крыма обнаружили погибшего мужчину Как сообщает МЧС региона, 43-летний житель Симферопольского района отправился в Большой каньон ещё 21 апреля.