Пять прилетов: в Запорожье горит урожай пшеницы

Украинские боевики обстреляли фермерские хозяйства в Запорожской области. После прилетов в полях загорелась неубранная пшеница, рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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