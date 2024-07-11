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Пять прилетов: в Запорожье горит урожай пшеницы

Пять прилетов: в Запорожье горит урожай пшеницы

Украинские боевики обстреляли фермерские хозяйства в Запорожской области. После прилетов в полях загорелась неубранная пшеница, рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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