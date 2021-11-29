Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Чемпионат Испании. «Осасуна» сыграла вничью с «Эльче»

15-й тур Ла Лиги начался матчем между «Атлетиком» и «Гранадой» (2:2).  В субботу «Валенсия» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1), «Барселона» в гостях справилась с «Вильярреалом» (3:1).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх