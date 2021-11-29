Чемпионат Испании. «Осасуна» сыграла вничью с «Эльче»

15-й тур Ла Лиги начался матчем между «Атлетиком» и «Гранадой» (2:2). В субботу «Валенсия» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1), «Барселона» в гостях справилась с «Вильярреалом» (3:1).
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