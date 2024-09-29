Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 879 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Кто-то против лозунга по аналогии озвученного учительницей "Узбекистан - для узбеков"? Полагаю настало время созвучно..."Учите узбекский"...
  • леонид рыбаков
    СНАЧАЛА ПЕРЕДАТЬ --И ТОЛЬКО ПОТОМ КАК АНГЛОСАКСЫ ТИПА МЫ ДУМАЕМ ДАТЬ ИЛИ НЕ ДАТЬ . А потом самим же кнопочку и нажать...Россия готовится ...
  • леонид рыбаков
    А 100 НЕ БОЛЬШЕ??? .Это только что доказали  и что выслали всех 100 ???Или документы реально --действующие. ТОГДА НЕ ...100 МИГРАНТОВ - 3...

Враг наглеет: США передают нацистам дальнобойные авиабомбы

Враг наглеет: США передают нацистам дальнобойные авиабомбы

Предупреждение Владимира Путина пока не подействовало. Запад продолжает наглеть. Джо Байден поручил Пентагону передать украинским нацистам планирующие управляемые авиабомбы дальнего действия (Joint Standoff Weapon – JSOW).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх