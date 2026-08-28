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Царьград

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Суд приговорил Арестовича к 11 годам за призывы к терроризму

Суд приговорил Арестовича к 11 годам за призывы к терроризму

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича к 11 годам тюрьмы по обвинению в террористической деятельности и фейках о российской армии.

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