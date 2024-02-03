Приведу здесь диалог отца и сына, потому, что сама из СССР, о котором уже не знают даже наши дети.
Здорово сказано!
Комментарии
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Aleksandr Sobolev
((моя прабабушка что еще в позапрошлом веке родилась говорила моим бабушки и дедушки в начале 80-х - что сейчас все не так и все не то, все прогнило, люди - одни уроды...продукты невкусные! Потом моя бабушка - слово в слово втирала точно такое же моим маме и дядям! Сегодня мои мама и тетки - один в один говорят нам то же самое! Я вот еще из ума не выжил и такую фигню (ПОКА😜) детям не втираю, но для меня лучшие годы - это 90-е! И я вам легко - с фактажом и на конкретных примерах это докажу!! (((так кто же прав? Когда время было - лучшим, люди нормальными а продукты вкусными?😂 (((кстати смотрите что Сократ еще 2500 лет назад о детях говорил!😜
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21 час.
ВН
Валерий Николаевич
Повторю заголовок - здорово сказано!
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19 час.
Андрей Павлов
"...для меня лучшие годы - это 90-е! И я вам легко - с фактажом и на конкретных примерах это докажу!!" Вполне допускаю, что для ВАС 90е были лучшими. И фактажа с примерами у Вас хватит. Знаю таких с фактажем. У меня фактажа не меньше, что эти годы были худшими для России, но вступать с Вами в дискуссию дело идиотское. Наслаждайтесь своим фактажем сами.
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3 час.
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