Здорово сказано!

Aleksandr Sobolev

((моя прабабушка что еще в позапрошлом веке родилась говорила моим бабушки и дедушки в начале 80-х - что сейчас все не так и все не то, все прогнило, люди - одни уроды...продукты невкусные! Потом моя бабушка - слово в слово втирала точно такое же моим маме и дядям! Сегодня мои мама и тетки - один в один говорят нам то же самое! Я вот еще из ума не выжил и такую фигню (ПОКА😜) детям не втираю, но для меня лучшие годы - это 90-е! И я вам легко - с фактажом и на конкретных примерах это докажу!! (((так кто же прав? Когда время было - лучшим, люди нормальными а продукты вкусными?😂 (((кстати смотрите что Сократ еще 2500 лет назад о детях говорил!😜