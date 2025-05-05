Тематическую карту «Тройка» к 80-летию Победы выпустили в Москве

В Москве появилась новая карта «Тройка», приуроченная к 80-летию Победы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
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